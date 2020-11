19-Jähriger in NÖ von Palette getroffen: Schwer verletzt

Am Dienstag ist ein 19-Jähriger in Niederösterreich von einer Palette am Kopf getroffen worden. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.

Beim Verlassen einer Lagerhalle in Bruck a. d. Leitha ist ein 19-Jähriger Dienstagfrüh von einer mit Pflastersteinen befüllten Palette am Kopf gestreift und im Bereich des Beckens getroffen worden. Der Gegenstand war Polizeiangaben zufolge von einem Staplerfahrer transportiert worden und aus einer Höhe von rund zwölf Metern abgestürzt. Der Mann aus dem Bezirk Baden wurde mit schweren Verletzungen in das UKH Wien-Meidling transportiert.