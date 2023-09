19-Jähriger attackierte Freund seiner Schwester in Wiener City

Am Donnerstag attackierte ein 19-Jähriger gegen 22 Uhr den Freund (18) seiner Schwester (16), nachdem er die beiden zufällig auf der Straße in der Wiener Innenstadt getroffen hatte.

Ein 19-Jähriger hat in Wien seine Schwester und ihren Freund in der Innenstadt mit dem Umbringen bedroht. Der syrische Staatsbürger soll mit der Beziehung des Paares nicht einverstanden und bereits in der Vergangenheit mehrfach gewalttätig gegenüber der 16-Jährigen geworden sein, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Bei dem Vorfall am Mittwochabend attackierte er auch den 18-jährigen Partner seiner Schwester.