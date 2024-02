Am 15.02.2024 wurde ein umfassender Schwerpunkt im Bereich des Schwer- und Güterverkehrs im Raum Wien durchgeführt.

Insgesamt wurden 82 Beförderungseinheiten einer Kontrolle unterzogen, wobei durch die Landesfahrzeugprüfstelle 128 schwere technische und mehrere schwere Ladungssicherungsmängel festgestellt werden konnten. Bei zehn Fahrzeugen waren die Mängel so gravierend, dass die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen werden mussten. Außerdem wurde ein Klein-Lkw angehalten, in welchem der Lenker auf dem Beifahrersitz ein Paket mit flüssigem Gefahrengut ungesichert transportierte.