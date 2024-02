186 Vierjährige feiern im Schaltjahr 2024 ihren "ersten richtigen" Geburtstag

4.835 Personen, die in Österreich das Licht das Welt erblickten, haben am 29. Februar Geburtstag. Im heurigen Schaltjahr sind es 186 vierjährige Kinder, die 2024 ihren "ersten richtigen" Geburtstag feiern können, wie Statistik Austria auf Anfrage mitteilte.

Alle vier Jahre ist ein Schaltjahr, in dem der Kalender 366 Tage zählt. Auch 2024 hat der Februar daher nicht nur 28 Tage, sondern bekommt einen zusätzlichen 29. spendiert, um den Kalender und die Jahreszeiten wieder aufeinander abzustimmen. Das verhindert, dass in einigen hundert Jahren der Frühlingsanfang nicht schon im Jänner ist. In Österreich sind davon insgesamt 4.835 "Schaltjahreskinder" betroffen, die an einem 29. Februar auf die Welt kamen - darunter auch 186 Kinder, die nach vier Jahren Wartezeit für ihren Geburtstag erstmals nicht auf einen anderen Tag ausweichen müssen.