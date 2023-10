183-stündige Klima-Aktion vor dem Wiener Parlament

Am Samstag um 6:00 Uhr startet die Aktion "183 Stunden durchgehend für das Klima" vor dem Wiener Parlament.

Die Organisatoren haben vor, in den nächsten 183 Stunden die 183 österreichischen Abgeordneten zu ihren Standpunkten bezüglich Umweltschutz und Klimawandel zu befragen, wie die Katholische Aktion Österreich (KAÖ) in einer Pressemitteilung am Freitag berichtete. Das Hauptziel dieser Initiative ist es, die Abgeordneten dazu zu bewegen, rasch ein Klimaschutzgesetz zu verabschieden und somit zur langfristigen Sicherung der Zukunft für alle Menschen beizutragen.