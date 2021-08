182.000 Strom- und Gaskunden wechselten heuer den Lieferanten

182.000 Strom- und Gaskunden wechselten im ersten Halbjahr 2021 bereits ihren Energieanbieter. Damit ist die Wechselrate etwas höher als im ersten Halbjahr 2020.

182.158 Haushalte und Unternehmen haben in der ersten Jahreshälfte 2021 ihren Strom- oder Gas-Lieferanten gewechselt. Laut Marktstatistik der Energieregulierungsbehörde E-Control sind das etwas mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als sich 181.464 Kunden einen neuen Strom- oder Gaslieferanten suchten. Auch wegen der Pandemie würden die Haushalte aufs Budget schauen und Anbietervergleiche durchführen, so die E-Control.

Mehr Wechsel bei Strom als bei Gas

Oberösterreicher am wechselfreudigsten

Die Statistik führen die Oberösterreicher an, mit 3,4 Prozent bei Strom (35.542 Kunden) und mit 4,4 Prozent bei Gas (6.230 Kunden). Am zweithäufigsten wechselten sowohl bei Strom als auch bei Gas die Kärntner ihren Lieferanten, und zwar bei Strom mit 2,9 Prozent (11.555 Kunden) und bei Gas mit 3,7 Prozent (498 Kunden). An dritter Stelle folgen bei Strom die Wiener mit 2,5 Prozent (38.799 Kunden) und bei Gas die Steirer mit 3,6 Prozent oder 2.417 Kunden. Das Bundesland mit der geringsten Wechselbereitschaft war Vorarlberg mit einer Wechselrate von 0,6 Prozent bei Strom und 1,3 Prozent bei Gas.