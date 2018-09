18-Jähriger wollte jungen Wiener im Grazer Stadtpark berauben

Der Wiener war gegen 23.30 Uhr in der Erzherzog-Johann-Allee unterwegs, als plötzlich der Mann mit der Pistole auftauchte und ihn bedrohte. Nachdem der Angreifer sich in Richtung Schanzgraben davongemacht hatte, alarmierte der 18-Jährige die Polizei. Kurze Zeit darauf schnappten Beamte den Räuber in der Nähe, er wurde ins Polizeianhaltezentrum Graz überstellt. Die CO2-Pistole wurde wenig später von Polizisten in einem Gebüsch im Stadtpark gefunden.

(APA/Red)