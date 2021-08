18-Jähriger soll in Wien mit Drogen gedealt haben: Anzeige

Am Dienstag konnte die Polizei einen 18-Jährigen in Wien-Brigittenau anhalten. Er hatte sich zuvor einer Tasche entledigt, in ihr fanden die Beamten zahlreiche Drogen.

Gegen 15.15 Uhr wurden Beamte in der Universumstraße in Wien-Brigittenau auf einen Mann aufmerksam, der beim Erblicken der Polizei plötzlich davonließ. Die Polizisten konnten den 18-jährigen Österreicher jedoch kurz darauf anhalten.

Polizei konnte Drogen sicherstellen

Am Weg bemerkten die Polizisten außerdem eine Tasche, die der Verdächtige zuvor weggeworfen haben soll. Bei der Durchsuchung der Tasche wurden zirka 70 Ecstasy Tabletten, 35 LSD Strips und über 50 Gramm Amphetamine gefunden und sichergestellt. Der 18-Jährige war teilgeständig und gab an, mit Drogen gehandelt zu haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.