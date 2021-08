18-Jähriger Geisterfahrer baut betrunken Unfall in NÖ

Ein 18-jähriger Niederösterreicher hat am Wochenende im Gemeindegebiet von Enzenreith (Bezirk Neunkirchen) als "Geisterfahrer" auf der S 6 (Semmeringer Schnellstraße) für einen Unfall gesorgt.

Dies teilte die Polizei am Sonntag in der Früh mit. Der junge Mann sei auf der falschen Richtungsfahrbahn in Richtung Bruck an der Mur an die Leitschiene gefahren, wodurch diese in der Länge von zehn Metern beschädigt worden sei.