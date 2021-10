18-Jähriger erlitt Bauchstich bei einem Fest in Traisen

Einen blutigen Zwischenfall gab es Samstagfrüh bei einem Fest in Trailen (Bezirk Lilienfeld) in Niederösterreich. Eine 18-Jährige soll einem Gleichaltrigen mit einem Klappmesser in den Bauch gestochen haben.

Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Melk soll bei deinem Fest in Traisen einem Gleichaltrigen aus dem Bezirk St. Pölten eine Stichverletzung im Bauchbereich zugefügt haben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Die Tatverdächtige wurde festgenommen, das Opfer ins Landesklinikum Lilienfeld transportiert.

18-Jährige stach Mann Messer in den Bauch

Laut Polizei wurde bei der jungen Frau ein Klappmesser mit Blutrückständen sichergestellt. Eine Befragung der 18-Jährigen war aufgrund Alkoholisierung noch nicht möglich, Näheres zu den Hintergründen der Tat war vorerst nicht bekannt. Zeugeneinvernahmen sollen der Polizei zufolge im Laufe des Wochenendes durchgeführt werden.