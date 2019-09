170 NMS benoten bereits jetzt mit neuer Regelung

Rund 170 Schulen benoten mit der neuen Regelung in Deutsch, Mathematik und Englisch auf den Niveaus "Standard" und "Standard AHS".

Jede siebente NMS führt schon jetzt die neue Notenskala ein

In Niederösterreich werden im Schuljahr 2019/20 laut Bildungsdirektion 70 öffentliche und eine private NMS die Differenzierung zwischen den Niveaus "Standard" und "Standard AHS" ab der 2. Klasse einführen. In Oberösterreich wird das neue Modell an 32 Standorten pilotiert, in der Steiermark an 26, in Kärnten an 16, in Tirol an elf, in Wien an zehn, in Salzburg an zwei NMS und im Burgenland an einer. Insgesamt nutzen damit 169 der 1.131 NMS die Möglichkeit zum vorgezogenen Start. In Vorarlberg hat sich keine NMS für ein schulautonomes Vorziehen der Regelung entschieden.