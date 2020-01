1,7 Promille: Alkolenker landete im Straßengraben

Am Donnerstag kam ein betrunkener Pkw-Lenker im Bezirk Bruck an der Leitha von der Straße ab. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

In Mannersdorf am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha) ist am Donnerstag ein Alkolenker mit seinem Pkw von der L161 abgekommen. Der Wagen kam in einem Feld zum Stillstand, der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Er hatte nach Polizeiangaben vom Freitag 1,7 Promille intus.