1,7 Millionen Euro Schaden: Drei Jahre für Ex-Banker

Ein ehemaliger Bankangestellter soll seinem Arbeitgeber einen Schaden von 1,7 Millionen Euro zugefügt und rund 400.000 Euro selbst eingesteckt haben. Dafür erhielt er am Mittwoch drei Jahre teilbedingt.

Ein ehemaliger Banker, der mit jahrelangen Malversationen den gerichtlichen Feststellungen zufolge einen Schaden von knapp 1,7 Millionen Euro angerichtet hat, ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht nach zwei Verhandlungstagen zu drei Jahren teilbedingter Haft verurteilt worden. Trotz des immensen Schadens bekam der 53-Jährige zwei Jahre bedingt nachgesehen.

12 Monate mit Fußfessel

481.000 Euro selbst behalten

Dagegen stellte der Ex-Banker - er arbeitet inzwischen in der Altenpflege - die inkriminierten Betrügereien in Abrede, bei denen er mehreren hochbetagten Kundinnen übel mitgespielt haben soll. Er wurde jedoch auch in diesem Punkt verurteilt. Demnach täuschte er bei drei Kundinnen vor, in deren Auftrag Barabhebungen vorzunehmen, wobei er sich die Gelder - insgesamt 481.000 Euro - behielt. Er dürfte sie unter anderem zum Ankauf einer Wohnung verwendet haben.