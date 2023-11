17-jähriger Mopedlenker in Salzburg starb nach Anprall gegen Pfosten

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Montagabend im Bezirk Salzburg-Umgebung, bei dem ein 17-jähriger Mopedfahrer nach dem Zusammenstoß mit einem Begrenzungspfosten ums Leben kam.

Laut einem hinter ihm fahrenden Autofahrer verlor der junge Mann aus dem Flachgau auf der Höhe von Wartberg in Fahrtrichtung Großgmain in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Moped und kam von der Fahrbahn ab. Der Unfall führte zu schweren Verletzungen, und der Jugendliche erlag später im Uniklinikum Salzburg seinen Verletzungen, wie von der Landespolizeidirektion Salzburg am Dienstagfrüh berichtet wurde.