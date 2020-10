160 Asylberechtigte als Erntehelfer und Saisonarbeiter geschult

160 Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte haben heuer im Rahmen eines Pilotprojekts eine Schulung als Erntehelfer und Saisonarbeiter erhalten.

Geschulte Asylberechtigte sollen Bauern bei Ernte entlasten

Mit dem Projekt würden Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte auf ihrem Weg in die Arbeitsmarktintegration unterstützt, so ÖIF-Direktor Franz Wolf. Bauernbund-Präsident Georg Strasser verweist auf den Mangel an Fachkräften in der Landwirtschaft. Das Projekt vermittle Arbeitssuchenden die benötigten Qualifikationen für eine Anstellung in der Landwirtschaft und bringe so Angebot und Nachfrage zusammen.