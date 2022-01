160.460 Einsätze: ÖAMTC-Pannenhilfe rückte in Wien rund 440 Mal pro Tag aus

160.460 Einsätze verzeichnete der ÖAMTC im letzten Jahr in Wien. Im Schnitt 440 Mal pro Tag rückten die Gelben Engel in der Bundeshauptstadt aus. Im Vorkrisenjahr 2019 waren es rund 154.340 Pannenhilfen.

"Nach einem Corona-bedingt reduzierten Verkehrsaufkommen im ersten Pandemiejahr zeigen unsere Einsatzzahlen für 2021 mehr Mobilität im Inland. So waren die Lockdowns im Mobilitätsverhalten der Menschen aus Sicht der Pannenhilfe im Vorjahr fast nicht zu spüren, ein verändertes Reiseverhalten mit mehr Auto- und Inlandsurlauben statt Flug- und Fernreisen führte über die Sommermonate zu einem Einsatzplus. Und auch im Winter waren unsere Gelben Engel stark gefordert", erklärt Gerhard Samek, Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe.

Besonders viele ÖAMTC-Einsätze im Winter

Das zeigt sich auch im Monatsvergleich: Die meisten Einsätze in Wien absolvierte die Pannenhilfe im Dezember (14.944 Einsätze) vor Februar (14.724) und Jänner (14.100). Die wenigsten Einsätze wurden im April (11.713) registriert. Der einsatzreichste Tag des Jahres 2021 war der 12. Februar mit 1.006 Einsätzen. Wenn die Panne vor Ort nicht behoben werden konnte, kam der ÖAMTC-Abschleppdienst zum Einsatz – das war 2021 in Wien rund 50.710 Mal der Fall, ein Plus von knapp 11 Prozent im Vergleich zu 2020.