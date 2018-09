1,6 Millionen Euro mehr für das Theater in der Wiener Josefstadt

Bund und Stadt Wien erhöhen die Subventionen für das Theater in der Josefstadt. In den kommenden drei Jahren sollen insgesamt zusätzlich 1.645.000 Euro vergeben werden.

In einer Aussendung beschreibt Gernot Blümel (ÖVP) das Theater in der Josefstadt als “seit über zwei Jahrhunderten eine der wichtigsten Bühnen der Bundeshauptstadt und ein wesentliches kulturelles Aushängeschild Österreichs.” Indiz dafür seien die seit Jahren steigenden Besucherzahlen, die stehts hohe Qualität und das daraus resultierende Vertrauen des Publikums. Die zusätzlichen finanziellen Mittel sollen nun die Fortsetzung der Qualität in der Josefstadt gewährleisten.

Neue Spielzeit startet am Donnerstag

Das Theater in der Josefstadt stellt morgen, Mittwoch, das Programm der neuen Spielzeit vor, gestartet wird am Donnerstag mit der Uraufführung von Daniel Kehlmanns “Die Reise der Verlorenen”. Zwar würden mit den finanziellen Mitteln Stadt und Bund “ihrer Verantwortung für die Kultur der Stadt gerecht”, zugleich aber stellt Kaup-Hasler in Aussicht, “auch in anderen, brennenden Fragen gemeinsam zu guten Lösungen kommen”. So wartet etwa das Volkstheater auf eine Zusage des Bundes, die von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellten Bundesmittel für die laufende Sanierung zu erhalten.