16-Jähriger wurde im Bezirk Tulln viermal zum Raubopfer

Immer wieder wurde ein 16-Jähriger von zwei Jugendlichen im Bezirk Tulln ausgeraubt, erst beim vierten Vorfall wandte er sich an die Polizei.

Duo überfiel 16-Jährigen im Bezirk Tulln viermal

Opfer meldete erst vierten Übergriff der Polizei

Eine der Attacken ereignete sich in Tulln, dreimal schlugen die Verdächtigen in Absdorf (Bezirk Tulln) zu. Der erste Vorfall datiert vom Oktober 2019, den jüngsten Übergriff am Dienstag meldete das Opfer schließlich der Polizei.