16-jähriger Radfahrer bei Unfall in Grafenegg gestorben

Samstagfrüh ist ein 16-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Grafenegg (Bezirk Krems) ums Leben gekommen.

An dem Unfall beteiligt war Polizeiangaben zufolge ein alkoholisierter Pkw-Lenker. Gänzlich geklärt war der Vorfall allerdings vorerst nicht. Der 21 Jahre alte Autofahrer will mit einem auf der Straße liegenden Bike kollidiert sein. Die Staatsanwaltschaft Krems ordnete die Sicherstellung von Rad und Kfz sowie eine Obduktion an.