16 Fahrzeuge in Autohaus von Unbekannten zerkratzt

In der Nacht auf Donnerstag wurden in einem Autohaus in Hadersdorf am Kamp 16 Fahrzeuge zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In einem Autohaus in Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems) sind nach Polizeiangaben 16 abgestellte Fahrzeuge beschädigt worden. Die Autos wurden in der Nacht auf Donnerstag mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise auf die Täter sind an die örtliche Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 059133-3442 erbeten.

Beschädigt wurden sieben Autos von Kunden und neun abgemeldete Fahrzeuge. Der Schaden dürfte sich der Polizei zufolge auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag belaufen.