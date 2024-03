152 km/h im Bezirk Zwettl: Pkw beschlagnahmt

In Allentsteig (NÖ) ist ein 21-Jähriger laut Polizeiangaben vom Freitag mit 152 km/h unterwegs gewesen.

Innerhalb von rund eineinhalb Stunden sind am Donnerstagnachmittag im Waldviertel die Pkw zweier Raser zumindest vorläufig beschlagnahmt worden. Ein 21-Jähriger bretterte laut Polizeiangaben vom Freitag auf der L56 in Allentsteig (Bezirk Zwettl) bei maximal vorgesehenen 70 km/h mit 152 km/h dahin. Bei einem 30-Jährigen waren in Karlstift in der Gemeinde Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) 119 km/h auf dem Tacho, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit lag hier bei 50 km/h.