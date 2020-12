150 neue Ausbildungsplätze für Elementarpädagogen ab Schuljahr 2021/22

Ab dem Schuljahr 2021/22 starten an fünf Standorten von Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (BAfEP) zusätzliche Kollegklassen, darunter auch in Wien.

Damit schaffe die Bundesregierung rund 150 neue Ausbildungsplätze für Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen. Die Plätze entstehen an den BAfEP Mureck, Hartberg, Oberwart, Ried und Wien 10, kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstag an.