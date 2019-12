"150 Jahre Musikverein": Neujahrsmünze 2020 ab sofort erhältlich

Die Neujahrsmünze 2020 ist ab Mittwoch erhältlich. Heuer erscheint sie unter dem Motto "150 Jahre Musikverein".

Münze erinnert an Eröffnung des Wiener Musikvereins

"Neujahrsmünzen zu schenken gehört für viele so untrennbar zum Jahreswechsel wie die Pummerin oder das Neujahrskonzert", so Starsich. Die Neujahrsmünze soll Freude ausdrücken: Freude auf das neue Jahr, an der Musik, am Wiener Musikverein und an Apollo, der seit 150 Jahren hoch über den Zuhörern schwebt.