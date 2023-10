150 Jahre Arnold Schönberg: Wien feiert mit großem Jubiläum

Die Stadt Wien feiert den 150. Geburtstag des Komponisten Arnold Schönberg mit einer Reihe von Projekten unter dem Titel "Schönberg 150".

Am 13. September 2024 wird der 150. Geburtstag des revolutionären Komponisten Arnold Schönberg gefeiert. In Vorbereitung auf dieses Jubiläum haben die beiden Institutionen Wien Modern und das Arnold Schönberg Center eine Reihe von Projekten geplant, die über das gesamte Jahr in Wien unter dem Titel "Schönberg 150" präsentiert werden sollen. Die konkreten Details zu diesen Projekten sollen Mitte Dezember bekannt gegeben werden.