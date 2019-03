15 Personen lieferten sich Massenschlägerei am Wiener Gaudenzdorfer Gürtel

Am Wiener Gürtel kam es am Sonntagabend zu einer Massenschlägerei, bei dem auch ein Schlagstock, ein Baseballschläger und eine Axt zum Einsatz kamen. Die Polizei konnte drei Männer festnehmen.

Am frühen Sonntagabend kam es am Wiener Gaudenzdorfer Gürtel zu einer Massenschlägerei mit rund 15 beteiligten Personen. Bei dem Streit wurden auch ein Teleskopschlagstock, Glasflaschen, eine Axt sowie ein Baseballschläger, auf dem eine Klinge montiert war, verwendet. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten alle Beteiligten in verschiedene Richtungen, es konnten jedoch noch sieben Personen angehalten werden