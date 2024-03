1,5 Mio. Euro warten bei Lotto-Jackpot am Mittwoch

Die erste Lotto-Ziehung im März brachte am Sonntag keinen Sechser. Ein Spieler aus dem Burgenland konnte wegen einem Fünfer mit Zusatzzahl jubeln.

Da es am vergangenen Sonntag keinen Gewinner bei der Lotto-Ziehung gab, sind für die nächste Ziehung am Mittwoch rund 1,5 Millionen Euro im Topf.

Lotto-Ziehung: Ein Fünfer mit Zusatzzahl

Auch LottoPlus-Ziehung ohne Sechser

Auch beim LottoPlus am Sonntag wurde kein Sechser erzielt. Die 41 Gewinnerinnen und Gewinner eines Fünfers können sich jedoch freuen: Die Gewinnsumme wurde unter ihnen aufgeteilt, so dass jeder von ihnen mehr als 7.000 Euro erhält. In der kommenden Runde beträgt der Jackpot beim LottoPlus Sechser etwa 200.000 Euro.