15-jähriger Mopedlenker nach Unfall in Lebensgefahr

Am Donnerstag wurde ein 15-jähriger Mopedlenker bei der Kollision mit einem PKW in Vorau in der Steiermark lebensgefährlich verletzt.

Der 15-Jährige war am Donnerstagabend mit seinem Moped im oststeirischen Vorau im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unterwegs, als er gegen den PKW eines 48-Jährigen krachte.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte, passierte der Unfall gegen 19.00 Uhr auf einer Kreuzung zwischen einer Gemeindestraße und einer Landesstraße. Der Bursche wollte nach links auf die Landesstraße einbiegen und kollidierte dabei mit dem Auto. Der 15-Jährige erlitte bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen.