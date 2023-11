15-jähriger Mopedlenker lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 15-jähriger Mopedlenker hat sich im Bezirk Neunkirchen über rund 15 Kilometer hinweg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Der 15-Jährige war dabei nach Angaben vom Montag teils mit mehr als 90 km/h unterwegs und gefährdete mehrere andere Verkehrsteilnehmer. Gestoppt wurde der junge Niederösterreicher letztlich von einer Straßensperre in Ternitz. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen sind die Folgen.

Mopedlenker flüchtete vor der Polizei

Die rücksichtslose Fahrweise des 15-Jährigen mit einem Moped ohne Kennzeichen in Ternitz war der Polizei am Freitagabend gemeldet worden. Als der Einheimische eine Streife ortete, wendete er sein Fahrzeug und ergriff die Flucht, die ihn durch die Ortsgebiete von Ternitz und Wimpassing im Schwarzatale führte. Anhaltezeichen wurden dabei von dem Jugendlichen missachtet und zahlreiche Verwaltungsübertretungen gesetzt, bilanzierte die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Vom Mopedlenker Gefährdete sollen sich bei der Polizei melden

Jene Personen, die vom Mopedlenker am Gehsteig in Ternitz gefährdet worden waren, wurden am Montag zur Kontaktaufnahme aufgefordert. In Verbindung setzen sollen sich die Betroffenen mit der Polizeiinspektion Ternitz (Tel.: 059133-3361).