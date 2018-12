15 Jahre unterwegs: 16 Millionen Fahrgäste im City Airport Train

Der City Airport Train feiert ein Jubiläum. Seit 15 Jahren ist er zwischen Wien und dem Flughafen unterwegs. Insgesamt reisten über 16 Millionen Passagiere mit dem Flughafenexpress.

Der City Airport Train (CAT), der Wien mit dem Flughafen Wien in Schwechat verbindet, feiert am 14. Dezember sein fünfzehnjähriges Bestehen. Über 16 Millionen Kunden haben den CAT seit 2003 benutzt. 2017 war mit 13,3 Mio. Euro Umsatz und 2,8 Mio. Euro Betriebsergebnis (EBIT) das bisher erfolgreichste Jahr. Die Prognosen für 2018 sind ähnlich positiv, teilte der Flughafenexpress am Mittwoch mit.