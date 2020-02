15 Jahre Shopping Guide: Feier mit Preisverleihung

Am 30. Jänner wurde das 15-jährige Jubiläum des Shopping Guides gefeiert und der Shopping Guide Award verliehen. Die Gewinner erfahren Sie hier.

Shopping Guide Awards in Wien verliehen

„Es ist uns ein besonders Anliegen, den stationären Einzelhandel zu unterstützen", so Silvia Schneider, „das steigende Segment des Online-Shoppings erzeugt mächtigen Druck, aber: weder die Mensch-zu-Mensch Beziehung noch das mit all unseren fünf Sinnen erfassbare Kauferlebnis kann durch eine Software, mag sie auch noch so ausgeklügelt sein, ersetzt werden.“ Auch Germanos Athanasiadis, Herausgeber medianet Verlag zeigt sich optimistisch: „Qualität, Tradition, Fleiß, harte Arbeit, Beharrlichkeit, Sympathie und Kompetenz – genau das macht den Unterschied aus. Dem wollen wir auch mit unseren SHOPPING GUIDE AWARDS Rechnung tragen und haben herausragende Betriebe damit ausgezeichnet“.

NIKO NIKO Design präsentierte neueste Fashion-Trends

Im Anschluss an die Übergabe präsentierte NIKO NIKO Design die neuesten Fashion-Trends. Am Laufsteg waren Musical Star Ana Milva Gomes und Monika Ballwein mit dabei. Davor und danach konnte im THE GOLDEN POP UP Store noch nach Herzenslust geshoppt werden.