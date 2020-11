15-Jähriger stach 43-Jährigen mit Messer ins Gesicht: Prozess

Ein 15-Jähriger soll einem 43-Jährigen mit einem Messer ins Gesicht gestochen haben. Heute musste er sich vor Gericht verantworten.

Aus nichtigem Anlass ist es in der Nacht auf den 28. Juni 2020 in einem Park in Wien-Ottakring zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 15 Jahre alter Bursch versetzte einem fast doppelt so alten Mann einen Faustschlag ins Gesicht, weil dieser sich über seine Statur lustig gemacht hatte. Als ein Bekannter des 27-Jährigen den Streit schlichten wollte, stach der Bursch dem 43-Jährigen mit einem Messer ins Gesicht. Am Montag stand der 15-Jährige deshalb vor Gericht.