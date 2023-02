15-Jähriger schoss Frau bei Raubüberfall ins Gesicht

Am Sonntag kam es im Stadtpark in Kirchdorf an der Krems zu einem versuchten Raubüberfall, bei dem ein 15-Jähriger mehrmals auf eine 63-Jährige schoss.

Bei einem versuchten schweren Raub ist eine 63-jährige Frau im Gemeindegebiet von Kirchdorf an der Krems angeschossen worden. Die Frau war am Sonntagabend mit ihrem Hund im Stadtpark spazieren, als ein Jugendlicher von ihr Geld forderte.

Als sie zu verstehen gab, dass sie kein Geld dabeihabe, gab er aus rund drei Metern Entfernung einen Schuss auf sie ab. Montagfrüh wurden ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger festgenommen.

Teenie-Duo plante Raubüberfall, 16-Jähriger machte Rückzieher

Bei den beiden Jugendlichen fanden Beamten die Tatwaffe, eine Gasdruckpistole mit Stahlkugeln und ein Messer, das der 16-Jährige bei der Tat mithatte. Er plante den Überfall zwar mit dem 15-Jährigen, machte aber kurz vor der Ausführung einen Rückzieher, berichtete die oö. Polizei am Dienstag.

Der Jüngere der beiden Verdächtigen gestand bei seiner Einvernahme zwei weitere Raubdelikte, eines in Gallneukirchen und eines in Linz. Die Polizei ermittelte dazu. Auch der 16-Jährige war geständig. Beide wurden in eine Justizanstalt eingeliefert.

Frau von 15-Jährigem mehrmals angeschossen und verletzt

Der Schuss hatte die 63-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf am Kopf gestreift. Danach forderte der 15-Jährige die Herausgabe von Handy und Schlüssel, woraufhin die Frau nicht mehr reagierte und weiter ging. Der Bursche überholte sie und schoss ihr aus etwa einem Meter Entfernung ins Gesicht. Er gab noch weitere Schüsse ab, von denen einer die Frau an der Schulter traf. Am Parkausgang kehrte der Täter um.

Opfer erlitt leichte Verletzungen, Verdächtiger festgenommen

Am Nachhauseweg verständigte die 63-Jährige ihre Tochter, welche die Einsatzkräfte alarmierte. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Kirchdorf an der Krems eingeliefert, wo ihr eine 4,5 mm große Bleikugel aus der Wange entfernt wurde.