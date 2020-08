In der Nacht auf Mittwoch wurde ein 15-Jähriger mit 200 Ecstasy-Tabletten im Zug erwischt. Er wurde angezeigt.

Ein 15-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch in einem Zug von Wien nach Bregenz in Oberösterreich mit 200 Ecstasy-Tabletten und gut 30 Gramm Kokain erwischt worden. Polizisten kontrollierten den Iraner kurz nach Mitternacht bei Enns (Bezirk Linz-Land), weil er sehr nervös gewirkt hatte. In seiner linken Hosentasche hatte er in Alufolie gewickeltes weißes Pulver, berichtete die oö. Polizei.