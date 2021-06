15-Jährige bei Mopedunfall in NÖ schwer verletzt

Eine 15-Jährige wurde am Donnerstag bei einem Mopedunfall in Niederösterreich schwer verletzt. Ihre 16-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Eine 15-Jährige aus dem Bezirk Zwettl ist bei einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Zwettl schwer verletzt worden. Die Jugendliche fuhr am Donnerstagnachmittag mit einem Moped in Richtung Stadtzentrum, auf dem Sozius befand sich eine 16-Jährige Beifahrerin. Bei der Ausfahrt Richtung Oberhof kam das Moped in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Hinweiszeichen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.