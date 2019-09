15. Ball der Immobilienwirtschaft lädt in die Wiener Hofburg

Seit vielen Jahren erfreut sich der Ball großer Beliebtheit und erwartet auch im kommenden Jahr wieder bis zu 3.200 Gäste aus der Immobilienbranche. Wer dabei sein will, kann sich ab heute Karten sichern.

Der Kartenverkauf für den traditionellen Immobilienball in der Hofburg Wien startet am Dienstag, den 24. September 2019 um 12 Uhr. Der Erlös der Spendenkarten kommt wie seit dem Jahr 2015 wieder einem Charity-Projekt mit Immobilienbezug zugute.

Charitykarten: Ballvergnügen für den guten Zweck

In einem Online-Voting, das am 01. Oktober 2019 startet, wird sich entscheiden, welches der fünf ausgewählten Sozialprojekte den Spendenerlös erhält. "Durch die diesjährige Spendenaktion wird es uns wieder möglich sein, nachhaltig Gutes zu tun. Ich bedanke mich bereits jetzt bei allen Ballgästen und Unternehmen, die durch ihre Teilnahme am Immobilienball die Charity-Aktion unterstützen und diesen Ball erst möglich machen", so Iris Einwaller, Veranstalterin des Immobilienballs und Geschäftsführerin der epmedia Werbeagentur.