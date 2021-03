15.800 Strafen wegen Verstößen gegen Covid-Vorschriften in rund drei Wochen

Österreichweit sind seit den ersten Lockerungen des aktuellen Corona-Lockdowns vor gut drei Wochen rund 15.800 Anzeigen und Organstrafmandate wegen Verstößen gegen die Covid-Vorschriften gelegt worden. Das macht im Durchschnitt knapp über 750 Polizeistrafen täglich.

Der Tagesschnitt liege damit etwas über den Werten vom vergangenen Frühjahr von Mitte März bis Mitte Mai, so das ORF-Morgenjournal. "Im Vordergrund steht da natürlich der Mindestabstand, andererseits das Nichttragen einer FFP2-Maske. Aber wir haben jetzt auch beispielsweise am Wochenende in Tirol wieder eine Corona-Party gehabt", sagte Innenministeriumssprecher Patrick Maierhofer. Organmandate sind an Ort und Stelle zu bezahlen, da werden 90 Euro fällig. Wer es auf eine Anzeige ankommen lässt, riskiert eine höhere Summe. Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe gestraft wird, entscheidet dann die Gesundheitsbehörde.