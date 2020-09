14- und 15-Jähriger bei Unfall mit Mofa in Niederösterreich verletzt

Sonntagabend wurden zwei Jugendliche in Trautmannsdorf an der Leitha im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha bei einem Verkehrsunfall verletzt. Laut LPD NÖ stieß der 15-jährige Mofalenker mit seiner 14-jährigen Begleitung in einem Kreisverkehr mit dem Auto eines 56-Jährigen zusammen, weil dieser die Vorrangregelung verletzt hatte.

Der 15-Jährige wurde per Notarzthubschrauber ins Spital in Baden geflogen. Ein 14-Jähriger, der auf dem Sozius mitgefahren war, wurde mit Blessuren ins Krankenhaus Mödling transportiert.

In Kirnberg (Bezirk Melk) ereignete sich am Sonntagabend ein weiterer Unfall. Ein 57-jähriger Motorradfahrer geriet auf das Straßenbankett und stürzte, berichtete die Exekutive. Er wurde mit schweren Verletzungen im Brustbereich per Helikopter ins Landesklinikum St. Pölten gebracht.