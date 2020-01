14. Jänner ist Stichtag für Digitale Vignette 2020

Damit die Digitale Vignette mit Sicherheit ab 1. Februar gilt, erinnert die Asfinag an den heutigen Stichtag.

Am 31. Jänner 2020 endet das Vignettenjahr 2019. Das bedeutet: Ab 1. Februar ist nur mehr die Klebevignette 2020 in Himmelblau oder die Digitale Vignette gültig.

Asfinag erinnert an Stichtag für Digitale Vignette

"Weil man erst am 18. Tag nach dem Online-Kauf die Digitale Vignette verwenden kann, ist der 14. Jänner ein ganz wichtiger Tag für alle, die lieber klicken statt picken. Wer also bis dahin im Online-Webshop oder über die kostenlose App der ASFINAG die Digitale Vignette kauft, stellt sicher, ohne Probleme ab 1. Februar 2020 unsere Autobahnen und Schnellstraßen benützen zu können", so ASFINAG-Geschäftsführerin Ursula Zechner.