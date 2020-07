136.000 Euro Schaden: Prozess um Handy-Bestellbetrug in Wien

Am Montag stand ein 31-jähriger Mann vor dem Wiener Straflandesgericht, da er als Teil einer Bande agierte, die im großen Stil teure Smartphones bestellte, ohne sie zu bezahlen, und weiterverkaufte.

Wie schnell man zu viel Geld kommen kann, hat dieser Prozess am Wiener Landesgericht für Strafsachen unter Beweis gestellt. Ein 31-Jähriger ist am Montag - nicht rechtskräftig - zu insgesamt 18 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden, weil er Teil einer Bande war, die in großem Stil Bestellbetrügereien mit teuren Smartphones beging.