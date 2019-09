13. Sommersaison in Grafenegg würdig abgeschlossen

Sonntagabend haben die Wiener Philharmoniker im Wolkenturm von Grafenegg die 13. Sommersaison abgeschlossen

Über 50.000 Besucher während 13. Sommersaison verzeichnet

Den Anfang machte Antonin Dvoraks symphonische Dichtung "Die Mittagshexe", gefolgt vom spätromantischen Violinkonzert in D-Dur von Erich Wolfgang Korngold mit Leonidas Kavakos, der den höchst virtuosen Solopart geradezu gelassen, unkapriziös und präzise an der Stradivari meisterte: sehr beeindruckend! Nach der Pause setzte Dvoraks Neunte ("Aus der Neuen Welt") einen mächtigen Schlusspunkt. Orozco-Estrada, der als seinerzeitiger Chefdirigent des Tonkünstler-Orchesters in den vergangenen Jahren oft in Grafenegg dirigiert hat und ab 2020 die Wiener Symphoniker leiten wird, bewies einmal mehr seine Qualitäten: mit viel Charme dynamisch agierend, dabei stets sorgsam gestaltend.