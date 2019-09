13 Polizisten sollen im Kontakt mit Identitären stehen

13 Mitarbeiter der Polizei werden verdächtigt, Kontakt zu der rechtsextremen Gruppe, den Identitäten, zu haben. "Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Verein oder anderen Organisationen ist - sofern damit nicht eine Gesetzesverletzung verwirklicht wird - allein noch kein Ausschlusskriterium", so Peschorn.

"Identitäre" als rechtsextreme Gruppe eingestuft

Fünf Verdächtige sollen für "Identitäre Bewegung" gespendet haben

Pilz sieht "schlimmste Befürchtungen bestätigt"

JETZT-Gründer Peter Pilz fordert Innenminister Wolfgang Peschorn auf, Identitäre aus dem Polizeidienst zu entfernen. "Extremisten als Polizisten - das geht nicht. Alle Extremisten, egal ob in Ausbildung oder schon im Polizeidienst, müssen raus aus der Polizei", so Pilz in einer Aussendung am Montag. Er sieht durch die Anfragebeantwortung des Innenministers die schlimmsten Befürchtungen bestätigt.