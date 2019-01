1,3 Millionen Euro reicher: Lotto-Doppeljackpot in Wien und NÖ geknackt

Auch der zweite Lotto-Doppeljackpot des Jahres ist geknackt: Ein Spielteilnehmer aus dem Industrieviertel in Niederösterreich und einer aus Wien sind nach der Mittwoch-Ziehung um jeweils rund 1,3 Millionen Euro reicher. Drei Personen tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen je rund 44.500 Euro.Beim Joker gab es keine Quittung mit der richtigen Ziffernkombination, damit geht es am Sonntag um einen Jackpot. Im Gewinntopf werden rund 400.000 Euro liegen, berichteten die Lotterien am Donnerstag.

Lotto-Doppeljackpot geknackt: Die Gewinnzahlen