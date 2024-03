13-Jährige gequält: "oe24" bekommt Rüge für Fotostrecke

"oe24" wurde erneut vom Presserat für einen Beitrag zu einem Gewaltvideo gerügt.

Dieses Mal verletzte eine Fotostrecke, die im Beitrag "Schock-Video: Mädchen-Gang quält 13-Jährige stundenlang" erschienen ist, den Persönlichkeitsschutz eines Gewaltopfers und griff in dessen Intimsphäre ein, teilte der Presserat am Freitag mit.

Video wurde in Deutschland aufgenommen

Das im Beitrag des Boulevardmediums behandelte Video wurde in Deutschland aufgenommen. Darin malträtieren mehrere Mädchen eine 13-Jährige mit Tritten und Schlägen, ziehen sie an den Haaren, nehmen sie in den Schwitzkasten und drücken sie in eine Pfütze. "Oe24" veröffentlichte zwar nicht das Video, aber mehrere verpixelte Bilder. Eine Leserin wandte sich an den Presserat, der ein Verfahren einleitete.