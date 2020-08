13-Jähriger bei Motocross-Unfall in NÖ verletzt

Am Samstag ist ein 13-Jähriger bei einem Motocross-Unfall verletzt worden. Er wurde mit dem Notartzhubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Beim Sturz mit einer Motocross-Maschine hat sich ein 13-Jähriger am Samstagvormittag in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) Rücken- und Hüftverletzungen zugezogen. Grund für den Abflug am Rande eines Enduro-Trainingslaufs war Polizeiangaben zufolge vermutlich ein Fahrfehler. Das Kind wurde durch den Notarzthubschrauber "Christophorus 15" in das Landesklinikum Amstetten transportiert.