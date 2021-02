126 "Foreign Terrorist Fighters" halten sich in Österreich auf

In Österreich haben sich bis Ende 2020 126 "Foreign Terrorist Fighters" aufgehalten. Davon sind 49 österreichische Staatsbürger.

Auch Attentäter von Wien gehörte zu dieser Gruppe

Zu dieser Gruppe zählte bekanntlich auch der Attentäter von Wien, der am 2. November 2020 in der Innenstadt vier Passanten getötet hat, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Der nordmazedonisch-österreichische Staatsbürger wollte im Herbst 2018 nach Syrien reisen, um sich der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen, wurde jedoch in der Türkei verhaftet, nach Österreich abgeschoben und Anfang 2019 in Wien wegen terroristischer Vereinigung zu 22 Monaten Haft verurteilt, aus der er Anfang Dezember 2019 vorzeitig bedingt entlassen wurde. Sein Reisebegleiter, der mit ihm in der Türkei verhaftet worden war, sitzt seit vergangenem November wegen möglicher Mitwisser- bzw. Mittäterschaft in Wien in U-Haft.