120 Euro Strafe für alte Vignette 2020 ab 1. Februar

Weder Ausreden noch Unwissenheit schützen ab dem 1. Februar vor einer Geldstrafe, sollte man zu diesem Zeitpunkt noch keine neue Vignette besorgt haben.

Die Autobahn-Jahresvignette für 2020 verliert mit Ende Jänner ihre Gültigkeit. Ab 1. Februar ist nur noch die neue Klebeversion in der Farbe "Apfelgrün" oder die digitale Vignette 2021 zulässig. Ausreden oder Unwissen schützen nicht vor einer "Ersatzmaut" - also einer Strafe von 120 Euro, bei einspurigen Fahrzeugen 65 Euro, warnte die Asfinag am Mittwoch in einer Aussendung.