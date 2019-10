12-Stunden-Tage: Koch bekam 122 Überstunden nicht bezahlt

Die Arbeiterkammer erstritt für einen Koch rund 8.000 Euro, nachdem er 122 Überstunden nicht bezahlt bekam.

Als Küchenchef arbeitete Michael D. (Name geändert) regelmäßig mehr als zwölf Stunden am Tag. Überstunden blieb man ihm jedoch schuldig. Mithilfe der AK bekam er nun insgesamt knapp 8.000 Euro nachgezahlt.

12-Stunden-Tage zwangen Koch in den Krankenstand

Für Michael D. waren 12-Stunden-Tage nicht die Ausnahme, sondern die Regel: Von 10.00 Uhr vormittags bis 23.00 Uhr in der Nacht stand er in der Küche. Nach nicht einmal zwei Monaten machte der Körper nicht mehr mit: Eine alte Verletzung machte sich bemerkbar, weil er zwischen der Arbeit zu wenig Erholung hatte. Der 54-jährige musste sich krankmelden und einer langwierigen Schmerztherapie unterziehen.

Sein Verantwortungsbewusstsein für den Betrieb hatte Michael D. dazu gebracht, regelmäßig mehr zu arbeiten, als seinem Körper guttat: "Ich gehe von der Arbeit erst weg, wenn sie getan ist. Ich lasse nichts für den nächsten Tag übrig, auch wenn zu wenig Personal da ist." Mittlerweile kann der Gastro-Profi wieder arbeiten. Er will aber in Zukunft mehr auf sich Acht geben. "Man kann einmal ausnahmsweise 12 Stunden am Tag arbeiten, aber nicht fünf Mal in der Woche."