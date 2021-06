1,2 Kilo Heroin verkauft: Mutmaßliche Dealer festgenommen

Die Salzburger Polizei hat einen Drogenhandel im Pongau aufgeklärt und zwei mutmaßlichen Dealern das Handwerk gelegt.

Ein 26-jähriger Serbe soll von 2015 bis Mitte April 2021 rund 1,2 Kilogramm Heroin angekauft und gewinnbringend verdealt haben, während ein 34-jähriger Österreicher offenbar Drogen von Wien in den Pongau transportiert hat. Bisher wurden 20 Abnehmer ausgeforscht. Die zwei Beschuldigten befinden sich derzeit in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft.