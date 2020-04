116 Coronavirus-Neuerkrankungen in Niederösterreich

Innerhalb der letzten 24 Stunden hat sich die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Niederösterreich um 116 auf 2.043 erhöht. In der gleichen Zeit sind 86 weitere Personen genesen, womit 567 Menschen in dem Bundesland Covid-19 bereits überwunden haben. Bisher wurden 12.393 Testungen durchgeführt, so der Sanitätsstab Dienstagfrüh.

Mit 231 bestätigten positiven Fällen war weiterhin der Bezirk Amstetten am stärksten betroffen. Dahinter folgten die Bezirke St. Pölten (224) und Neunkirchen (162). Die übrigen Infektionen verteilten sich mit Stand 7.30 Uhr auf die Bezirke Mödling (137), Korneuburg (133), Tulln (127), Melk (125), Krems (123), Baden (110), Mistelbach (102), Scheibbs (98), St. Pölten-Stadt (69), Gänserndorf (66), Bruck a. d. Leitha (65), Wiener Neustadt (41), Lilienfeld (38), Zwettl (37), WienerNeustadt-Stadt und Krems-Stadt (jeweils 32), Horn (26), Hollabrunn, Waidhofen a. d. Ybbs-Stadt (je 22), Waidhofen a. d. Thaya (15) sowie Gmünd (sechs).