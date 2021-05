11 Kaninchen in nur 4 Tagen in Wien ausgesetzt

Trauriger Rekord: zwischen 8. Mai und 11. Mai wurden in Wien insgesamt elf Langohren von ihren ehemaligen Besitzern vor die Tür gesetzt.

Die Tierrettung der Stadt Wien wurde in den letzten Tagen vermehrt kontaktiert. Im Zeitraum von nur vier Tagen wurden in der Hauptstadt vermehrt Kaninchen entsorgt - in Schachteln, Kartons oder einfach ohne Unterschlupf auf der Straße oder auf Parkplätzen zurückgelassen. Das Aussetzen von Tieren ist verboten, es drohen Strafen bis zu 7.500 Euro.